儒鴻營收／11月28.92億元 受船期影響、訂單認列遞延 探9個月低點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）5日公告11月合併營收28.92億元，年增1.54%、月減5.9%，為今年以來「唯二」月營收未能站上30億元的月份。累計前11月營收達346.9億元、年增3.84%。公司表示，主要受到越南連續颱風影響物流與船期，造成部分訂單遞延至12月認列。

儒鴻說明，11月適逢越南受到颱風影響，導致船期作業不穩，訂單出貨遞延金額約3.2億元，其中成衣占約2億元。若非船期延宕，以整體價量表現來看，11月營收本應在30億元以上。儘管遞延影響上月營收表現，但將在12月認列，在船期、匯率平穩的前提下，本月營收可望重返30億元大關。

就個別來看，布料第4季屬傳統淡季，但受惠需求帶動，11月布料營收年增3.74%；成衣則因遞延因素，年增僅約0.6%。

在成本端方面，越南與印尼均將於2026年調漲基本工資，儒鴻表示，由於印尼工資較越南薪資水準仍有顯著優勢，隨印尼廠占自有產能占比放大，公司成本結構持續改善。目前印尼產能占儒鴻自有產能比重約25%，隨印尼三期新廠於2027年完工後，占比可望提升至40%～45%，有助分散越南勞動成本壓力。

另一方面，儒鴻也將生產基地工資調漲逐步反應在報價上，加上持續擴大高毛利的新產品線，新產品占比目前約15%，目標逐步拉升至20%。公司指出，新品較能反映價格，將有助支撐2026年ASP（平均售價）續揚。法人預估，儒鴻明年ASP仍可維持中個位數成長。

儒鴻日前董事會決議通過印尼擴充投資計劃，投資總金額美金8,000萬元。儒鴻表示，印尼三期預計於2026年第2季動工，採逐步投產模式，最快2027年中可開始貢獻產能。

雖然儒鴻11月營收來到近9個月低點，但法人認為，儒鴻訂單動能仍保持穩健，客戶假期需求不弱，明年第1季亦將維持「淡季不淡」格局。在匯率相對穩定的前提下，2026年上半年營收表現可望與今年相當甚至略優，全年營運仍具成長基礎。

儒鴻 營收 匯率

