臻鼎前11月營收1632億元 寫歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
臻鼎科技董事長沈慶芳。圖／聯合報系資料照片
PCB廠臻鼎今（5）日公布2025年11月合併營收181.21億元，月減6.73%、年減6.76%；累計1-11月營收達1632億元，年增4.67%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，11月合併營收較前一個月小幅回落，符合傳統季節性趨勢。與去年同期相比，伺服器、車載、光通訊延續強勁成長力道，單月營收年增幅度超過40%，IC載板業務年增幅度也突破30%，顯示公司在高階AI應用的布局已逐步轉化為實際成長動能。

隨著相關產品持續放量，這兩項業務的合計營收比重預期將在第四季傳統旺季期間首次站上雙位數，成為推動整體營運結構優化的關鍵動能。

展望明年，臻鼎指出，隨著AI伺服器客戶下一世代平台逐步進入量產，AI伺服器相關營收將於2026年開始放大，並在2027年進入倍數成長階段。IC載板也將受惠於新產能開出，以及ABF載板在AI算力相關大尺寸產品的需求，預期 2026年營收貢獻將逐季大幅攀升。整體而言，隨著淮安、泰國與高雄的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，公司對中長期營運成長保持正向展望。

