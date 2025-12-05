華邦電營收／11月86.3億元、月增4.9% 來到41個月以來高點
受惠記憶體價格飆漲，推升華邦電（2344）今年11月營運成果，5日公告單月營收來到41個月以來高點、至86.3億元，月增4.9%、年增38.7%。
研調機構集邦報告顯示，DRAM供應商平均庫存已從2024年底的13至17周，急速下降到10月僅剩2至4周，顯示市場庫存已幾乎見底。
另外，部分國際買家也正向台灣記憶體廠尋求供應，其中華邦電是最早宣布擴大資本支出的企業之一。華邦電董事會已批准大幅提升資本支出至11億美元，主因是全球客戶湧入下單，甚至提出長期合作需求。
華邦電總經理陳沛銘曾說，近期收到大量客戶請求，有客戶甚至提出了長達六年的長約需求，並強調「很多客戶都來求助，希望我們能協助供應」。
