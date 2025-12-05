創意營收／11月39.36億元、月增5.9％ 連三個月業績創新高
特殊應用IC（ASIC）設計服務商創意（3443）於5日公布11月業績，連三個月改寫單月歷史新高紀錄。
創意11月合併營收為39.36億元，月增5.9％，年增幅度高達114.2％，連三個月創新高，累計前11月合併營收為293.93億元，年增31.5％。該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為26.09億元，年增0.2％，每股純益為19.48元。
法人估計，創意本季業績有望成長雙位數百分比，持續刷新歷史紀錄，量產相關業績也可能成長雙位數百分比，同步攀峰，不過在委託設計（NRE）方面，業績可能下滑，單季獲利表現則有可能持續提升。
同時，法人表示，創意今年整體營收與量產業務，應會呈雙位數增長，但委託設計（NRE）業務可能是高個位數到低十位數百分比下滑。
