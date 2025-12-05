十銓11月營收16.17億元 年增近八成

記憶體品牌暨模組大廠十銓今（5）日公告11月營收16.17億元，本月營收較去年同期成長78.63%，月增達46.76%，主因受惠於記憶體原廠結構性缺貨漲價帶動，且公司長期與上游原廠保持緊密合作關係，各原厰均保證後續貨源及充分安全庫存已完備。

十銓表示，公司各級客戶訂單已按時序逐步完成交貨，十銓將依據市場價格變化與策略，透過靈活調整定價，提升周轉效率，在營運管理上落實匯率與上下游供應鏈控管，並確保產品供應及品質，為後續長期升級需求奠定扎實基礎。

十銓指出，在人工智慧（AI）伺服器與資料中心擴建帶動下，記憶體市場維持供需偏緊、價格走勢持續上揚；十銓不僅在穩健的財務與庫存管理基礎上，加強與上游原廠的協作，運用庫存調整與精準出貨策略，深化與重點客戶的合作，共同推動業務成長；在產品策略方面，優化耐久性與可靠度驗證，積極拓展工控市場版圖，深耕工業與嵌入式長周期應用，同時擴充產品線與技術支援，以穩健承接長期需求，進一步強化企業的競爭力。