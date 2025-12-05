玉晶光營收／11月22.68億元、月增0.53% 全年有望優於去年

玉晶光（3406）5日11月營收22.68億元，月增0.53%，年增11%。玉晶表示，12月需求仍較去年同期旺盛，惟實際營收仍視客戶最後拉貨狀況而定，展望2025年，全年營收應該有機會較去年成長。

玉晶光累計今年前11月合併營收223.56億元，年增2.87%。玉晶光是高含金量的蘋概股，為iPhone鏡頭主力供應商之一。玉晶光董事長陳天慶看好本季營運有望較去年同期成長。在新產品發展進程上，陳天慶表示，可變光圈鏡頭發展順利，將爭取明年是否通過客戶認證的機會。

玉晶光與大立光（3008）並列為蘋果iPhone鏡頭主力供應商，外界臆測，可變光圈鏡頭將是明年iPhone 18旗艦機種新規格，如果成真，將是iPhone相機首創新功能，進一步推升規格升級。可變光圈鏡頭的優勢在於可以控制照片中的景深（DoF），讓成像品質更趨近單眼相機的效果。