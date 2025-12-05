永冠：明年出貨量估逾20萬噸 泰國廠明年投產

快訊

中央社／ 台北5日電

鑄件大廠永冠-KY今天表示，中國大陸訂單和產出量穩健，今年預估集團總出貨量約18萬噸，2026年預估超過20萬噸；泰國廠預計明年投入生產，台中廠將持續提升產量。

永冠-KY下午舉行法人說明會，永冠-KY協理李冠昕指出，若產能全開，集團最大產出能力約27萬噸，維持議價能力與成本控制；永冠-KY策略長李奕蒼預期，2026年集團總出貨量超過20萬噸。

展望全球風電市場，李冠昕表示，長期來看風電市場規模持續增加，今年價格改善；儘管中國大陸市場供大於求，不過需求逐步改善，中國大陸廠商在風力發電機仍占有多數比重，政策面持續推動。

永冠-KY指出，歐洲風電對中國風機的接受程度，攸關建置成本與減碳目標能否達成。永冠-KY與中國大陸和歐美主要大廠繼續維持合作關係，樂見全球市場持續做大，持續觀察台美關稅談判進展。

在中國大陸基地，李奕蒼說明，中國大陸訂單和產出量持續上升，體質健康，產出能力接近滿載；永冠-KY在中國大陸持續布局風電中大機型產品，因應全球供貨及中國大陸內需市場。

在泰國廠布局方面，李冠昕指出，泰國廠今年中旬開始試生產，11月下旬舉行落成典禮，預估2026年投入生產，產量提升。

李冠昕指出，客戶考量泰國較中國有關稅優勢，且泰國供貨印度、歐洲等區域市場物流便利性，對永冠-KY泰國廠提供鑄件及加工、噴塗的服務保持期待，積極安排後續對接作業。

永冠-KY說明，泰國廠明年目標產出1萬噸，產品包括再生能源類（陸域風電）、注塑機及產業機械類產品。

在台中廠規劃上，李奕蒼說明，台中廠規劃布局東北亞市場，也跟西門子風機系統商簽署附條件合約，供應台灣國產化與歐美市場所需鑄件。永冠-KY指出，台中廠持續提升產量，布局風電國產化、美洲市場、風電大機型產品。

