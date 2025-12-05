大立光營收／11月53億元、月減15% 預期12月拉貨動能與11月持平
大立光（3008）5日公布今年11月營收53.02億元，月減15%、年減11.8%，為五個月來低點，大立光表示，預期12月拉貨動能和11月差不多。
大立光累計今年前11月營收555.09億元，年增3%。大立光5日股價收2,140元，下滑20元。
大立光為iPhone鏡頭主力供應商。針對手機市場未來六個月和去年同期相比的差異，大立光董事長林恩平日前在法說會上表示，大機種沒什麼新品，都是第3、4季推出，談及明年手機鏡頭升級趨勢，林恩平表示，主要是可變光圈（多光圈），潛望式鏡頭多沿用，也有少量機種開發更複雜，接近真實數位相機，並包含更多零組件；至於8P（八片塑膠鏡片）鏡頭因客戶認為成本高，比較特殊規格旗艦機種才會採用，法人問及目前產能是否滿載，林恩平直言，產能是滿的，但不是因為客戶的訂單量上升，而是製程更複雜。
法人問及，去年有些產品（潛望式鏡頭）是獨家供應，今年新增競爭者後市占變化，林恩平表示，雖然今年有競爭者，但講好的份額還是一樣，就量來看，下半年跟去年同期差不多。
