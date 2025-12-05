力成11月營收創40個月高點 AI記憶體封測帶動

半導體封測廠力成科技今天下午公布11月自結合併營收新台幣71.4億元，月增2.43%、年增25%，創2022年8月以來單月高點。力成今年前11月自結營收約676.33億元，較2024年同期微減0.14%。力成說明，去年上半年合併營收包含中國大陸西安子公司。

力成看好第4季人工智慧（AI）應用帶動動態隨機存取記憶體（DRAM）封測需求，先進邏輯封測續擴產能成長可期，力成積極布局AI應用市場，持續擴充扇出型面板封裝（FOPLP）產能。

力成在2026年積極擴張FOPLP產能，預估投資規模達10億美元，因應客戶對FOPLP需求，力成在11月中旬通過向友達購置新竹科學園區廠房。

力成先前在法人說明會中預期，未來幾季營運展望趨於樂觀，第4季業績可望季增個位數百分比，預估2026年第1季表現，將較今年第1季更佳。