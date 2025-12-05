快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

鴻海營收／11月8,443億元、年增25.53%創同期新高 單月歷史次高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海（2317）5日公布2025年11月營收為8,443億元，月減5.74%，年增25.53%，創同期新高，歷史次高。2025年累計前11月營收為7.23兆元，首度破7兆元，年增16.63%，創同期新高。

展望第4季，鴻海表示，AI機櫃出貨持續放量，ICT產品進入下半年旺季，目前公司對於第4季的能見度優於前月，整體表現約與目前市場預期相當，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海2025年11月營收8,443億元，月減5.74%。其中，「元件及其他產品類別」呈顯著成長，受主要業務零組件拉貨增加。至於「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」呈約略持平，其中．AI機櫃出貨成長，惟因交易模式多元以及其他產品類別表現影響，本類別月對月表現約略持平。「消費智能產品類別」則表現略為衰退，因上個月節日拉貨動能較高而墊高基期，本類別月對月呈現略為衰退。

鴻海2025年11月營收，年增25.53%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是AI機櫃拉貨動能維持強勁。至於「消費智能產品類別」表現持平，拉貨動能優於去年，但受到匯率影響。「電腦終端產品類別」則略為衰退。

鴻海2025年累計前11月營收為7.23兆元，年增16.63%。「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長、「電腦終端產品類別」和「消費智能產品類別」則表現約略持平。

