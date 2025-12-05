宏達電營收／11月2.98億元 月增56.28%、年減8.68%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）5日公布2025年11月合併營業收入2.98億元，月增56.28%，年減8.68%；累計今年前11月合併營業收入26.09億元，年減2.85%。

宏達電宣布全面升級VIVE Eagle AI智慧眼鏡的全台體驗版圖。因上市後需求大幅提升，HTC與台灣大哥大（3045）合作，自11月5日起再增104家myfone直營門市提供展示與試戴，服務範圍從主要都會延伸至更多鄉鎮。同時深化與嘉晏光學2020EYEhaus及其經銷夥伴的合作，新設14家具備體驗與專業配鏡服務的門市，使全台AI穿戴實體據點突破200個，提供展示、試戴、驗光到銷售的一站式服務。

宏達電表示，VIVE Eagle結合不到50克的輕盈設計、半透明時尚外型與ZEISS頂級鏡片，支援繁體中文語音並整合Google Gemini、OpenAI GPT等主流AI平台，能在日常情境中完成語音助理、即時翻譯、拍照紀錄與智慧朗讀等應用。隨著體驗據點全面啟動，HTC 透過完善的線下服務持續推動AI穿戴生態系發展，加速AI眼鏡智慧生活在台落地。

宏達電也宣布VIVE Eagle AI智慧眼鏡推出全新「抗藍光透明鏡片款」，並帶來多項軟體升級，推動AI眼鏡朝更生活化方向前進。新款鏡片延續蔡司UV400防護，並加入抗藍光與抗反光技術，減少長時間使用數位裝置造成的眼睛負擔，讓VIVE Eagle更適合工作、通勤與日常穿搭場景。

宏達電指出，AI功能更新包括「連續對話模式」，使用者無需反覆喚醒即可自然與AI互動；另新增自定義AI Button及拍照晃動警示，提升操作直覺性與影像品質。翻譯功能亦擴充至支援逾40種語言，應用情境更加多元。同時，HTC將於第4季在VIVE Connect App中加入VoiceOver，進一步強化無障礙使用體驗。

宏達電旗下VIVE Arts持續深化與法國頂級藝術文化機構的合作，再度攜手巴黎愛樂廳音樂博物館推出沉浸式XR體驗《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》，以虛實融合技術與空間音效，帶領觀眾近距離感受世界級鋼琴家王羽佳的演奏能量。作品由坎城影展「最佳沉浸作品獎」導演皮耶-阿蘭．傑羅執導，並集結Atlas V、Lightroom等國際團隊打造，觀眾將佩戴VIVE Focus Vision在多人互動的大場域中自由探索，走入巴哈與史特拉汶斯基的音樂意象，體驗如火般燃燒的創作靈感。

