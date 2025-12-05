川湖營收／11月16.59億元 年增63.73%、再創新高

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）5日公布11月營收16.59億元，再創新高，月增5.88%、年增63.73%；今年前11個月營收157.78億元，亦創同期新高，年增75.18%。

為迎接AI伺服器強烈需求，川湖新建二廠在11月下旬舉行動土典禮，預定2027年中量產，隨著美國德州廠也將在2026年中量產，未來兩年產能無虞，並迎接2026年到2027年AI伺服器滑軌強烈需求，隨著新產能逐步放大，業績可望續戰新高。

川湖之前表示，預計將投入約10億元興建二廠，包括員工宿舍與廠房面積約1.48萬平方公尺，連同一廠共約1萬餘坪，除了增加員工住宿安全外，將整合材料分條系統與智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統，建構一套完整的智慧化生產基地。

計畫完成後將增加掌控材料來源的彈性調度，以及自主分條生產與擴充組裝產能，並與川湖一廠及其子公司川益一與二期廠房約11.1萬平方公尺，以及即將完工的美國德州工廠，持續生產製造應用於傢俱與廚具及伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，共同為川湖集團的未來業務發展奠定無可限量的發展基礎。

川湖表示，在迅速成長的過程中，一直期望能讓出門在外打拼的員工能有一個溫暖的窩，因此籌畫許久的員工宿舍與新建二期廠房就此孕育而生，期望川湖的成員們不用再為租屋而困擾，且同時啟動材料分條廠的設立與3C智慧化組裝產線的擴充，以因應訂單的持續增加及掌控料源的彈性分配。

伺服器 雲端運算 AI

