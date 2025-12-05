快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

十銓營收／11月16.17億元 月增46.76%、年增78.63%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）5日公告，今年11月營收為16.17億元，月增46.76%、年增78.63%。受惠於記憶體原廠結構性缺貨漲價帶動，公司表示，多年來長期與上游原廠保持緊密合作關係，各原厰均保證後續貨源及充分安全庫存已完備，公司各級客戶訂單已按時序逐步完成交貨。

十銓指出，將依據市場價格變化與策略，透過靈活調整定價，提升周轉效率，在營運管理上落實匯率與上下游供應鏈控管，並確保產品供應及品質，為後續長期升級需求奠定扎實基礎。

十銓進一步說，在AI伺服器與資料中心擴建帶動下，記憶體市場維持供需偏緊、價格走勢持續上揚，不僅在穩健的財務與庫存管理基礎上，加強與上游原廠的協作，運用庫存調整與精準出貨策略，深化與重點客戶的合作，共同推動業務成長。

至於在產品策略方面，優化耐久性與可靠度驗證，積極拓展工控市場版圖，深耕工業與嵌入式長周期應用，同時擴充產品線與技術支援，以穩健承接長期需求，進一步強化企業的競爭力。

另外，十銓於11月發布推出全球首款具備銷毀功能的 T-CREATE EXPERT P35S 一鍵銷毀外接式固態硬碟，該產品不僅榮獲台灣精品獎肯定，並且取得台、日、陸等多國專利，採用十銓科技雙段安全推鍵專利設計與獨家一鍵資料銷毀電路專利技術，搭配紅色視覺警示與結構阻尼雙重機制，有效防止誤觸並確保操作安全，再次展現十銓科技在行動儲存領域的技術突破，為高機密資料防護樹立全新標竿。

