聯寶營收／11月3,822萬元、月減10.27％ 前11月年增4.2％創同期新高
磁性元件廠聯寶（6821）5日公布2025年11月營收達3,822萬元，月減10.27％。累計2025年1至11月營收為5.38億元，年增4.2％，續創歷年同期新高表現。雖受到記憶體缺貨影響，間接減緩磁性元件客戶拉貨力道，聯寶仍持續維持與各大品牌客戶密切合作的模式，即時掌握生產排程，降低市場短期變化對整體營收的干擾，皆助力整體營運持續朝穩定成長表現。
展望未來，聯寶積極拓展磁性元件業務接單動能，包括拓寬旗下PoE電源變壓器產品應用領域、應用Wi-Fi 7之LAN類變壓器等，亦拓展無線充電業務多元應用領域布局力道，打開運動健身、健康醫療照護與娛樂遊戲等市場接單，增添未來營運動能。
