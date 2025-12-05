智邦營收／前11月2,222億元、年增134% 網通廠首家破兩千億元大關

網通大廠智邦科技（2345）5日公布11月合併營收為225.54億元，月減3.5%，年增79.7%，為歷史同期新高，連續六個月單月營收超過200億元，累計前11月營收2,222.2億元，年增134.2%，為網通廠首家累計營收突破2,000億元大關。

AI需求強勁，推升智邦客戶強勁需求，智邦現在已經建構從交換器、CPO、冷卻系統到整體整合AI機櫃，並積極擴大全球布局，審慎樂觀看待2026年營運表現。

智邦累計前3季每股純益32.18元，為同期新高，受惠AI需求快速成長，以AI加速卡產品為主的網路應用產品線年增361%，占營收從去年同期34%提升到今年前3季的63%，交換器成長46%，占營收比重將至34%，北美市場營收年增178%，占比81%，台灣年增1,266%，占7%，主因為主要客戶轉換出貨市場至台灣，歐洲成長57%，占7%。

智邦積極布局Scale-up（垂直擴展）、Scale-out（水平擴展）與Scale-across（跨機櫃或跨資料中心擴展）三大網路架構方向均已完成布局，並持續強化與主要矽晶供應商及系統客戶的合作。

現在智邦重點技術布局包含1.6T交換器、AI加速卡、光學技術（CPO、OWS）、冷卻系統，整合機櫃關鍵技術及整體AI機櫃布局。

交換器部分，智邦是早期成功量產800G廠商之一，且持續擴大規模，觀察400G跨向800G產品周期約四到五年，800G跨向1.6T的周期則將明顯縮短，因此掌握市場時間點更重要，智邦提前投入，並確保晶片就緒時，相關系統平台也同步導入，預期2026年將開始出貨，但在價格與容量比還沒達成理想目標錢，800G仍是主流。

因應AI雲端客戶的需求暴增，許多超大規模雲端資料中心客戶（Hyperscaler）維持龐大資本支出，智邦全力支援客戶需求，目前產能已趨緊張，因此全球布局變得非常重要，董事會也通過美國、越南及馬來西亞等三地投資案，除擴大產能，更投入更多研發能量。