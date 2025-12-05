「AI 睡監+外骨骼肌器人」吸睛 緯創兩大黑科技助攻 量價同登前十大

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

緯創（3231）旗下緯創醫學科技在「2025第九屆台灣醫療科技展」中，大秀智慧醫療與行動輔助技術實力，成功吸引市場目光。5日緯創人氣急升，近午成交量突破6.7萬張、已較前一日倍增，股價也重返150元關卡，成交量與成交值雙雙擠進台股前十大，成為盤面亮點之一。

緯創醫學科技（Wistron Medical Technology, WMT）是緯創布局多軌發展的重要事業體之一，負責開拓集團在醫療科技的長線成長曲線。其業務橫跨醫療器材製造（MedTech OEM/ODM）、高階醫材模組、智慧醫療系統、健康監測設備，以及醫療AI與遠距照護等領域，將緯創在製造工程與AI技術的深厚底子，延伸至臨床與照護場域。

本次醫療展中，WMT端出兩大核心亮點技術，展示智慧照護的「即戰力」。第一項是BestShape Night零接觸AI睡眠監測系統，能偵測睡眠品質並已於雙和、聯新醫院完成臨床驗證，準確率達96%。延伸應用BestShape VS亦可即時偵測呼吸、心跳、血壓並回傳護理站，已在全台醫療與長照機構落地，累計守護逾1.6萬名長者與1.1萬名新生兒。

第二項重點技術是Exia外骨骼機器人，由WMT與德國German Bionic共同開發，鎖定醫護與物流現場的搬運需求，可有效減輕腰背負荷、降低職災風險，並能透過後台資料量化工作效率。該設備目前已在多家醫院試用。

WMT也同步積極擴大跨界合作版圖，包括與新光、馬偕、輔大、高醫等醫療體系導入智慧照護方案；並攜手阿瘦實業打造「行動力中心」，整合足部健康檢測與智慧輔具訓練，未來規劃擴展至全台社區與海外市場。

智慧醫療需求升溫，加上緯創醫學科技展場展出話題十足，不僅凸顯集團多角化布局逐步成形，也推動今日緯創股價與成交量同步走升。

緯創 AI

