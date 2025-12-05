股王信驊領千金軍團反攻！緯穎創天價、健策突破3,000元創新高

台股5日持續震盪加劇，電子、傳產多空在27,800點關卡前駁火對峙，但千金族群擺脫近日頹勢，以亮眼表現成為多方主攻手。盤初，股王信驊（5274）率先強彈逾3%，股后緯穎（6669）緊跟創下4,745元歷史新天價，健策（3653）更攻上3,060元漲停新高，成為最吸睛的千金股三巨頭。此外，奇鋐（3017）重返月線、台光電（2383）也站回5日線，千金軍團展現回神氣勢。

法人指出，緯穎今年成長動能來自AWS Tranium 2，2026年將由新一代 Tranium 3加上GPU平台共同推動。市場更聚焦GB200伺服器需求，法人預估 甲骨文（Oracle）訂單約700～1,000櫃，搭配Meta通用伺服器回溫，有望抵銷AWS ASIC調整所帶來的波動。整體而言，緯穎在2026年仍具強力成長引擎。

時序進入12月，市場開始為明年主流投資主題布局。多家外資最新報告均指向「AI伺服器仍是明年核心成長主軸」，包括輝達（NVIDIA）出貨放量、AI ASIC滲透率提升，以及通用伺服器需求回暖等三大驅動因子。

外資並點名台廠受惠者，包括：緯創（3231）、緯穎、奇鋐、鴻海（2317）、技嘉（2376）、華碩（2357）等六檔均獲給予「買進」評等，顯示台灣在AI伺服器供應鏈地位仍具高度競爭力。

健策則因散熱技術布局受到市場高度關注。外資預期，結合微流道散熱的 Microchannel Lid有望在2027年導入NVIDIA Rubin Ultra平台，帶動產品ASP及毛利率提升。歐系外資直接喊出5,000元目標價，激勵股價直奔漲停3060元，改寫掛牌新紀錄。

健策指出，2025年AI伺服器散熱產品接單強勁，營運將呈逐季走升；ILM 扣件需求同樣暢旺，因該組件對AI主晶片「壓力控制」與「熱傳效率」至關重要，具長期成長動能。