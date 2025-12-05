欣興衝漲停 美系調升這三檔目標

美系機構更新 PCB 產業近況，調升台光電（2383）、台燿（6274）及欣興（3037）目標，欣興5日開高走高，接近午盤走揚到215元，往漲停板價218元邁進。

首先在 ASIC 部分，美系券商通路訪查 AWS Trainium 3的關鍵 PCB/CCL 供應商自明年3月起營收會有明顯跳升，CCL 部分預期台光電取得七成市佔率、台燿取得三成；PCB 則主要由金像電供應（市占約 70%）。

Google TPU：預期台光電 M8 2026年市占將上升至30% from 20%。PCB 的金像電（2368）從今年的0，明年取得三成市占率。

Meta：雖然量不及前述兩者，但採用高階規格 M8.5 CCL + 44 層 MLP 設計，代表每顆晶片的 PCB/CCL 產值比前面兩家高出三成以上。預期台光電是唯一 CCL 供應商，金像電的市占率則從不到三成提升至五成以上。

Nvidia VR200 中 M9 採用度提高，switch tray 規格雖尚未最終確認，但預期也有高機率採用 M9 ，目前台光電是唯一合規供應商。CPO 版的 switch IC 載板明年 2Q 開始出貨，欣興是主要供應商。

券商同時認為高階與中低階PCB原物料均出現短缺，隱含 CCL/PCB 價格有進一步上升的可能，T-glass 相關材料庫存自2025年第2季起持續下降，T-glass 交期已超過40周。Q-glass 雖貴但可能明年下半年部分取代 T-glass，已是 M9 的核心材料。另外，低階 E-glass 交期已達10周以上（正常為2至4周）。綜上，因此對 ABF/BT 載板價格展望維持正向。