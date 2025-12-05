結盟矽光子點火！IET 漲停創天價 光聖同步走強

光聖（6442）宣布入股IET-KY、聯手進軍矽光子市場！IET-KY（4971） 5日股價直接跳空漲停開在230元漲停價，再刷新歷史新高；光聖同樣氣勢回溫，開高走高、重返5日線，雙雙成盤面焦點。

依雙方協議，IET-KY與光聖將同步辦理現金增資與股權交換，換股比例為5.1股IET-KY換1股光聖。換股後，IET-KY將持有光聖約1.79%股權、躋身前十大股東；光聖則一舉拿下15.26%IET-KY股權，成為單一最大股東，雙方正式結盟。

以4日收盤價推算（IET-KY 209.5 元、光聖1,200元），IET-KY以換股方式可折價約11%取得光聖股票；反向計算，光聖持股換算後僅能對應約1,068元的IET-KY股票，代表光聖需溢價約12.3%才能入股，市場解讀光聖對此次投資信心十足。

IET-KY董事長高永中指出，此次換股結盟的目的，是加速公司在AI資料中心、矽光子技術領域的長期布局，並進一步推動垂直整合，以掌握下一世代 高速傳輸元件需求爆發的關鍵機會。

從技術面來看，IET-KY為全球僅有兩家採用MBE（分子束磊晶）製程的光通訊廠之一，涵蓋InP、GaAs、GaSb等材料，應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測到量子運算。其磷化銦HBT、PIN、APD等磊晶更是高速光通訊晶片的核心材料。

光聖掌握全球光收發模組市場重要地位，並直接對接美系資料中心客戶，在AI伺服器大爆發的背景下、已成功取得大量訂單。

光聖強調，AI伺服器傳輸速度已從400G快速邁向800G、1.6T甚至3.2T，使高速光通訊元件需求急遽升溫。透過入主 IET-KY，光聖得以掌握核心材料源頭，補足高速傳輸技術鏈中的最關鍵一塊，將形成下一階段競爭護城河。

市場解讀，光聖積極布局晶片材料端，代表光通訊產業鏈進入新一輪整合期；而IET-KY在矽光子與高速磊晶材料的稀缺性，也讓本次換股具明確戰略意涵。兩家公司未來若在AI資料中心高速傳輸領域協同發酵，有望成為台灣光通訊產業的新亮點。

雙方入股案公布後即引爆買盤，股價強勢噴出，成為今日盤面焦點之一。