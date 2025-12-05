快訊

聯陽2025年業績將連三紅

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠聯陽（3014）昨（4）日召開法說會，該公司主要供應PC／NB市場應用控制晶片。法人估計，雖然通常第4季為淡季，但該公司本季營收表現應當不差，全年業績有望小幅年增，繳出連三年成長成績單。

聯陽前十月合併營收59.5億元，年增6.5％，前三季每股純益為7.62元。

聯陽第3季毛利率為53.09％，由於目前新台幣走勢已較為穩定，該公司預估，短期內毛利率應當不會再下降。法人估，聯陽接下來毛利率應可維持在53％至54％之間。

目前聯陽內嵌式控制晶片與輸出入（I／O）控制晶片業績比重約為五成，市占率介於40％至45％之間。另外，高速傳輸介面晶片業績比重約三成，另外還有其他新產品正持續耕耘，其中USB Type C晶片的業績比重約5％。該公司強調，USB Type C晶片主要競爭對手是外商，必須逐步爭取市占。

展望明年，聯陽表示，PC／NB市場已進入較為穩定的時期，後市需觀察美國關稅與匯率走勢等變數。

