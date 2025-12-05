零壹三利多 營運向上

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

軟體代理商零壹（3029）昨（4）日召開法說會，執行長黃素娥看好，受惠雲端、AI及軟體訂閱服務等三大趨勢穩健成長，零壹明年營運有機會持續向上，對後市審慎樂觀。

黃素娥指出，零壹今年前三季雲端及AI產品服務營收年成長46％，看好AI基礎建設、儲存類別及網路設備供應鏈都會持續搭上AI浪潮，大環境趨勢對零壹有利。

零壹總經理陳鍵忠提到，隨著AI應用日益蓬勃發展，在整個AI軟體應用及資料數據都同步成長，其中三成營收比重來自軟體用戶訂閱制需求，該領域明年預期也會有成長動能，伴隨東南亞分公司明年加入貢獻營收，對2026年整體營運正向。

據了解，美系IC設計大廠博通在收購虛擬及雲端運算軟體大廠VMware後，零壹成為其台灣獨家代理商，由於客戶轉為採用訂閱制趨勢明確，零壹看好相關類別未來業績貢獻可望穩定增長。

陳鍵忠預期，在AI、資安法規、訂閱制等三大需求面穩健上升帶動，加上往年第4季都是IT傳統採購旺季，企業、公部門都會加速執行年度預算，助益零壹營運。

