至上11月合併營收創新高

半導體通路商至上（8112）昨（4）日公布11月合併營收為253.66億元，創新高，月增43.6％，並較去年同期大增81.2％，反映記憶體市況火熱；前11月合併營收為1,992.25億元，年減幅度收斂至7.9％。

至上為三星記憶體主要代理商，據了解，隨著記憶體市場供不應求，價格一路飆漲，至上部分客戶擔憂12月報價持續揚，提前於11月拉貨，主要是伺服器應用相關需求，以及一部分供應手機應用的LPDDR5產品。

至上前三季記憶體業績比重約七成，外界估計，受惠記憶體價格走揚，第4季相關業績比重應該會更高。

至上第3季每股純益為1.01元，累計前三季每股純益為1.62元。

法人認為，短期內記憶體供不應求、價格上漲趨勢延續，看好至上本季獲利有望優於上季，只要原廠供貨無虞，至上明年營運應可樂觀向上。

業者評估，記憶體價格目前依照規格不同，漲幅約在四成到七成之間，供需缺口何時可滿足仍難解。

先前DDR4價漲，導致下游廠商被迫部分產品設計升級DDR5，但如此推高DDR5需求，又持續遭遇高頻寬記憶體（HBM）產能排擠，使得DRAM缺貨及漲價情況恐將延續好一陣子。

同時，業界人士提到，由於資料中心相關儲存需求也大，因此儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求可能到明年上半都會頗為暢旺，價格也可能續揚。

記憶體相關廠商表示，現在終端廠商想要記憶體的貨，可能得各顯神通，過去曾幫忙記憶體原廠者，現在所提需求額度比較容易被滿足，其他沒交情的廠商可能連拿到要求的一半額度都沒有。

至上昨日股價下跌0.5元，收在68.9元，自營商對其連六買，投信則對其連三賣。