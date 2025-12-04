聯電營收／11月212億元、年增5.9% 累計2,182億元年增2.3%

晶圓代工廠聯電（2303）4日公告11月合併營收達212.13億元，月減0.3%，年增5.9%。前十一月累計營收2,182.72億元，年增2.3%，顯示營運動能維持溫和增長步調。

展望後市，法人表示，11月營收僅較上月小幅拉回，主要反映部分客戶拉貨節奏調整，不改車用、工控與網通等成熟製程需求穩健的中長線趨勢。

聯電先前在法說會預期，本季晶圓出貨量將與第3季持平，美元計價平均售價（ASP）也大致持穩，產能利用率落在74-76%，全年晶圓出貨量可望達低雙位數成長。市場後續將關注，包括與英特爾（Intel）在美國亞利桑那州合作的12奈米FinFET專案時程推進，以及22奈米與特殊製程產品組合優化，對2026年之後營收與獲利結構的帶動效果。