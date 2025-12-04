零壹法說會／多角化布局逐見成效 營運穩定向上

資通訊解決方案供應商零壹（3029）4日舉辦法說會，指出公司即便在高基期下，仍維持高速成長，今年前三季營收已創下同期新高，累計十月營收則突破兩百億元大關。公司成功轉型一站式解決方案供應商，持續進行多角式布局。今年成長主要由AI推動，雲運算業務近翻倍成長。

公司很早就發現單純的通路代理將逐漸失去競爭力，因此很早就開始布局，轉型成一站式解決方案供應商，提供客戶更高的價值。公司積極朝向集團化布局方向發展，成立了零宇投資進行雲端及附屬品牌的投資；而後成立宇數科技提供資安顧問服務；最後投資拓壹及聯壹兩間公司，負責Data AI及相關品牌代理的部分。目前零壹已代理超過60個原廠產品，經銷通路達2,500家。

公司業務目前可分為四大領域，其中以雲運算及服務成長最為迅速，較去年成長92%，資安韌性及AI基礎架構則是36%左右的成長，AI應用則略顯緩慢，僅有4%。其中，VMware扮演了一個相當重要的角色，在博通將其收購後，零壹成為其台灣獨家代理商，為今年的成長帶來相當大的挹注，而明年將會持續配合其發展策略，建置服務中心。

總經理陳鍵忠表示，明年在AI應用爆發、資安法規推動及訂閱制持續成長下，業績成長幅度十分樂觀，並且未來將持續拓展整個經營版圖，無論是業務領域還是代理品牌，都會持續成長。