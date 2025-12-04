群電營收／11月25.75億元、月增3.5% 重要半導體仍缺料

電源大廠群電（6412）公布11月營收25.75億元，月增3.5%，年減21%。累計今年前十一個月營收316.71億元，年減6.6%。

公司說明，11月工作天數較10月增加，加上新台幣匯率回穩，帶動營收較上月小幅成長。隨著對等關稅效應逐步淡化，原本筆電客戶有意把握今年最後兩個月加速出貨，以拉升全年出貨量。不過，因客戶端重要半導體料況未明顯改善，致拉貨不如預期，壓抑11月營收表現。

展望未來，群電指出，客戶端重要半導體料況還是影響公司營收表現變數。12月筆電客戶為達成年度業務目標，整體下單動能較11月提升，惟訂單能否順利轉化為實際出貨量，仍取決於半導體供應是否充足。

群電分析，這波客戶端的重要半導體缺料逐步擴大，不僅PC產業受到衝擊，傳統消費性電子也受到連帶影響。為因應重要半導體缺料的挑戰，客戶端正積極規劃一系列硬體配置升級與架構調整，同時公司因應明年首季淡季，順勢優化產品規格與成本結構，確保在新一波需求啟動時，能夠快速接軌客戶需求，提升爭取訂單能力。

此外，群電表示，公司在AI伺服器市場展現成果，累計前11個月伺服器電源營收年增近三成，其中，AI伺服器電源營收貢獻突破五成，機架式電源（power shelf）出貨穩步推進。

後續公司將加大AI相關高功率電源、伺服器與Telecom電源產品研發資源投入，預計明年下半年起相關新專案貢獻度有望顯著提升。公司也將積極推動產業策略聯盟，透過與生態系夥伴的深度合作，以更差異化產品布局，為公司開創第二波成長曲線。