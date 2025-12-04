群光營收／11月77.35億元、月增4% 今年有望賺逾一股本

群光電子（2385）4日公布今年11月營收77.35億元，月增4%，年減10.4%，群光表示，三大產品線鍵盤、影像與電源均呈現月增，累計今年前十一月營收877.5億元，年減5.8%。

群光表示，11月營收由影像產品帶動，因順利量產歐系tier-1客戶的商用監測影像系統，出貨順暢，推動影像營收月增成長雙位數。法人認為，本季雖然是傳統淡季，但群光在本季量產高單價的商用監測系統，有效挹注影像營收，影像營收表現將與第3季相當，優於鍵盤以及電源產品的表現，第4季整體營收為小幅度季減。

法人表示，群光近年來持續進行產品組合優化，淘汰低毛利影像產品，增加高附加價值的商用監測系統、駕駛監測系統、視訊會議系統等，加上NB鏡頭模組規格進化帶動單價上升，影像產品獲利率持續改善。今年因受全球經濟不確定性影響，群光2025年營收將小幅下降，但在產品組合優化以及嚴格的成本控制下，法人看好，今年可望賺超過一個股本，加上群光今年現金配息政策調升至八成，推估現金殖利率已高於過去五年平均。