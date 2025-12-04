驊陞科技4日起競價拍賣、底價32元 預計12月22日上市

連接器領導廠商驊陞科技（6272）將於12月22日掛牌上市，為配合初次上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總共8,190千股，其中6,552千股採競價拍賣方式，競價拍賣期間為12月5日至12月9日，競價拍賣底價32元，將於12月11日上午10點開標；另外，公開申購期間為12月10日至12月12日，將於12月16日公開抽籤。

驊陞科技長期專注於連接器及連接線之研發與製造，產品涵蓋DisplayPort（DP）、HDMI、USB Type-C、高頻無線模組、各類汽車線束及車載充電座等多元傳輸界面，廣泛產品應用於AI GPU、POS設備、AIoT、網通與汽車電子等，主要客戶包括國際知名電腦品牌廠、組裝廠及中國大陸知名汽車品牌廠等。

受惠全球生成式AI興起，全球影音與資料傳輸規格升級趨勢加速，推升終端應用市場需求，前三季累計營收為30.62億元，年增41.28%，營業利益3.17億元，年增156.26%，稅後純益2.28億元，年增125.11%，每股盈餘2.94元，已超越2024年之2.28元；今年前10月累計營收為34.14億元，已超越去年。

以產品布局而言，驊陞科技除前瞻布局高速訊號傳輸技術，參與DP 2.1國際規範制定，成功切入全球GPU大廠之最新世代顯示卡供應鏈外，其自主開發的HDMI Cat 4母座連接器，近期已正式通過HDMI協會之嚴格審核，並成功登錄於HDMI官方網站，代表驊陞科技除DP 2.1之技術獲國際認證外，在HDMI影音傳輸技術亦有所斬獲，能大幅提升高速影音傳輸介面之競爭優勢，並為後續切入高階影音與高速傳輸市場，奠定更堅固之基礎；除高速傳輸介面外，驊陞科技近年亦積極跨入高頻無線與天線領域，成功開發新一代雙頻窄波束寬陣列天線，整合5G NR與Ku-band低軌衛星接收技術，可廣泛應用於衛星地面接收站及戶外小型基站，展現其在高頻通訊天線的產品技術與研發能量。

此外，驊陞科技長期與中國大陸多家主流新能源車品牌往來，隨無人駕駛、智慧座艙、ADAS普及率提升以及全球淨零碳排政策推動，新能源車市場長線成長趨勢明確，驊陞科技將持續布局車用產品，預計車用產品將成為驊陞科技長期且穩健之獲利來源。

以未來展望而言，驊陞科技之DP2.1產品規格已廣泛布局，HDMI 2.2新規格已取得認證，且為臺灣唯一、全球唯二通過認證的廠商，加上公司已順利進入CSP（雲端服務供應商）的AI資料中心供應鏈，預計115年開始出貨，均可望為營運再添新動能。

AI興起，帶動高頻高速之市場需求正向發展，且車用電子之長期需求亦屬樂觀，故驊陞科技在營運雙主軸之驅動下，將使未來營運動能保持強勁，業績成長值得期待。