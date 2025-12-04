邁科營收／11月3.15億元、年大增110% 創歷年同期新高

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱廠邁科（6831）4日公告11月營收3.15億元，月增2.35%、年增110.97%，創下歷年同期新高水準，也是公司今年來第五度營收年成長達到翻倍的表現，並已長達連續21個月年成長，帶動營收不斷向上走升，公司營運規模受散熱需求增加持續擴張，尤以AI伺服器散熱需求快速增加，推升邁科營收加速成長。

研調機構集邦科技指出，2025年全球人工智慧伺服器出貨年增逾24%，展望2026年，特別在北美大型雲端服務供應商擴大資本支出驅動下，全球AI伺服器市場出貨量將再成長20%以上。並且隨著AI晶片算力提升，單晶片熱設計功耗大幅上升，液冷散熱系統需求大增，2026年AI晶片液冷滲透率預期將達到47%。

研究機構MarketsandMarkets預估，全球資料中心液冷市場將從2025年的28.4億美元，成長到2032年的211.4億美元，年複合成長率達33.2%。其中，市場預期2025年至2027年將是液冷技術從驗證走向大規模商用的關鍵轉折期。

邁科在液冷方面已經布局多年，目前正逐步按客戶的排程進行中，一切照規畫的進度在走，預計最快明年第2季，液冷散熱產品線對營收可有較明顯之貢獻。雖然液冷散熱已正式起飛，但氣冷散熱仍占市場較大份額，亦是目前邁科營收的主要來源，公司在氣冷方面仍不斷精進技術，增加散熱效率，明年氣冷散熱產品線仍可穩定成長。

時序來到年底，各企業陸續規劃明年度資本支出，以求持續成長。邁科規劃2026年資本支出將較2025年增加接近一倍之多，主要支出來自於越南新廠之擴建，以及機器設備相關支出。越南新廠產能主要供應CSP大客戶，預計在明年第1季可開始量產出貨，滿足客戶需求，貢獻營收。

展望2026年，在AI伺服器散熱趨勢持續向上之下，邁科在氣冷散熱產品線方面將穩步前進，液冷散熱產品線因基期低，可望有大幅年成長之表現，加上越南新產能的開出，可望帶動公司明年營收獲利成長幅度不亞於今年之表現，營運大幅成長可期。

營收 AI

