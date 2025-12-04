記憶體缺料拖累 群電11月營收年減逾2成

快訊

中央社／ 台北4日電

記憶體缺料，對PC市場形成排擠效應，群光電能今天公布11月營收新台幣25.75億元，月增3.5%，但較去年同期衰退21%；累計今年前11個月營收316.71億元，年減6.6%。

群電說明，11月營收較10月略微成長，主要是工作天數增加，加上新台幣匯率回穩，帶動營收小幅成長。

如果比較去年同期，群電11月營收年減超過2成。群電說明，隨著對等關稅效應逐步淡化，原本筆電客戶有意把握今年最後2個月加速出貨，以拉升全年出貨量，然而重要半導體料況未明顯改善，客戶端拉貨表現不如預期，限制群電11月營收進一步成長。

展望未來，群電指出，客戶端重要半導體料況仍是影響營收表現的關鍵變數。12月筆電客戶為達成年度業務目標，整體下單動能較11月提升，然而這些訂單能否順利轉化為實際出貨量，取決於重要半導體的供應是否充足。

在AI帶動下，近期記憶體頻傳缺貨、漲價，已對PC、智慧型手機等消費性電子形成排擠效應。群電觀察，這波客戶端的重要半導體缺料，已從局部個案逐步擴大，不僅PC產業受衝擊，傳統消費性電子也受到連帶影響。為因應重要半導體缺料挑戰，客戶端正積極規劃一系列硬體配置升級與架構調整，群電也將趁著即將到來的產業淡季，順勢優化產品規格與成本結構，確保新一波需求啟動時，能快速接軌客戶需求，提升公司爭取訂單能力。

另方面，群電表示AI相關應用蓬勃發展，吸引產業資源持續向此集中。群電在AI伺服器市場的布局開始展現成果，累計前11月群電的伺服器電源營收年增近3成，其中AI伺服器電源營收占比已突破5成，耕耘已久的機架式電源（Power shelf）出貨也穩步推進。

群電 營收 半導體

