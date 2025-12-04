永豐金：台股2026年上看33,000

快訊

經濟日報／ 記者任珮云黃彥宏／台北報導

永豐金控（2890）昨（3）日舉行2026年投資展望記者會，永豐金首席經濟學家黃蔭基預測，明年台股區間在25,000至33,000點，台積電（2330）會往1,971元移動。

永豐金控投顧總經研究處副總經理林秀貞則表示，明年台灣出口值上看7,437億美元，年增可達17.51%。在此基礎下，預估明年台灣經濟成長率可達3.7%。

黃蔭基表示，川普宣布「星際之門」計畫，包括OpenAI、甲骨文、軟銀承諾在美建置多處AI資料中心，該專案啟動時投資額為1,000億美元，計劃到2029年時增加至5,000億美元。接著是CoreWeave與OpenAI簽下專屬算力長約，輝達分別以50億、1,000億美元投資英特爾與OpenAI，OpenAI又與超微達成協議取得股權。各大CSP業者對AI的資本投入不遺餘力。

輝達執行長黃仁勳今年五度訪台，感謝台灣供應鏈夥伴的大力支持，台積電、鴻海、超微在陸續的法說會也都報出佳音，明年AI展望非常樂觀。

黃蔭基指出，2023年台股漲幅26.8%，2024年漲幅28.4%，2025年至今漲幅19.2%。展望2026年，獲利成長與能見度最高的產業仍是AI相關供應鏈。2025年AI需求浪潮促使各大CSP資本支出成長63%，預期2026年將持續擴張32%。

在台積電成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%，AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，台股本益比區間上移至17至23倍，對應2026年指數區間在25,000至33,000點。

