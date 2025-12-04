快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

櫻花2025年營收衝百億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花在廚衛電與整體廚房的雙引擎推進下，營運持穩。

法人則估，櫻花今年營收可望依公司原設定目標正式突破百億元大關、並創歷史新高。

櫻花前三季合併營收77.19億元、年增7.6%，毛利率35.1%，稅後純益10億元、年增0.7%，每股稅後純益4.57元，營收、獲利雙創同期新高。而累計前十月合併營收85.37億元、年增6.6%，續創同期新高。

櫻花表示，公司主要事業版圖表現穩健，廚衛電與整體廚房事業，雙引擎穩健推進營運成長動能。其中廚衛電事業在AI智能廚電銷售穩定增長下，有效化解去年高基期影響，營收仍較去年同期成長4.6%，反映高階智能產品的需求熱度延續。

至於整體廚房事業，則受市占提升，出貨量持續強勁，營收年增22.2%，成為推升整體業績再創高點的主力。

另外，淨水產品亦展現亮眼成績，前三季營收年增31%，其中「淨熱飲系列」銷售翻倍成長。櫻花透過新品策略及零售通路擴張，成功推升品牌滲透率與市占率，為中長期成長再添動能。

營收 櫻花

延伸閱讀

爆笑直擊畫面！旅行團福壽山一日遊「附午餐」 竟只發這一碗

晶碩11月合併營收年增4.4% 全年拚創高

象山公園成賞櫻秘境 議長攜手這社區12年如一日捐植130株櫻花

小櫻花編織技能大爆發！宮脇咲良「化身織女」 親織連帽圍巾太可愛 粉絲敲碗同款毛線被問爆

相關新聞

信邦-0.65% 華孚-0.1%

信邦（3023）昨（2）日公布11月營收25.5億元，月減0.65%，年減11.46%；累計前11月營收287.06億元...

創見發出通知信 NAND 報價一周漲一倍 宇瞻、十銓、威剛等受惠

記憶體模組大廠創見（2451）傳出對客戶發出通知信，直言兩大主要儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商三星、晟碟...

南亞科11月營收寫新猷

DRAM大廠南亞科昨（3）日公告11月合併營收突破百億元大關、達101.69億元，創單月新高，月增28.59%，年增36...

弘凱三領域衝鋒 營運補

LED廠弘凱（5244）昨（3）日於法說會表示，已啟動機器人、無人機與高階矽光子封裝專案，其中，機器人應用已小批量出貨國...

永豐金：台股2026年上看33,000

永豐金控昨（3）日舉行2026年投資展望記者會，永豐金首席經濟學家黃蔭基預測，明年台股區間在25,000至33,000點...

櫻花2025年營收衝百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。