勝一新產線 挹注動能
溶劑大廠勝一（1773）昨（3）日舉行法說會，該公司表示，因應半導體先進製程成長需求，正打造的高純度異丙醇（IPA）與丙二醇單甲醚（PM）新產線，預計2026年陸續完工投產，將成為公司邁向更高層次供應鏈角色的重要起點，挹注營運新動能。
勝一表示，多年來該公司專注於半導體先進製程所需的高純度電子級溶劑，並逐步建構涵蓋研發、製造、品質檢測與倉儲物流的一站式服務體系。
目前旗下電子級產品合計20項，其中十項屬先進製程需求。
在全球前十大晶圓代工廠中，除中國大陸三家外，其餘皆為勝一直接或間接客戶。並且每家客戶產品均為高度客製，並非通用規格，供應門檻相當高。
值得一提的是，供應的十項先進製程電子級產品中，部分為獨家供應、部分為雙供應商機制；因此不同產品在製程節點的導入進度不一，有些已導入至最新2奈米，有些仍在認證過程中。
近年來電子級溶劑需求穩健，半導體與面板應用持續成長，公司具備充足產能支應客戶需求下，今年前三季交出營收成長4.4%、獲利成長12.1%的成績，整體營運維持穩健成長。
勝一指出，目前公司有兩座廠區正在擴建中。因應半導體先進製程對IPA需求快速成長，公司全資子公司鴻勝化工正興建兩套高純度IPA產線，基地約8,000坪，預計於2026年完工投產。
同時，公司亦在建設第二套PM產線，規模約7,000坪，完工後PM年產能將由目前的一年5萬噸提升至17萬噸，大幅強化供應能力。
勝一強調，公司正站在發展關鍵轉折點，IPA與PM產線的建設，將成為邁向更高層次供應鏈角色的重要起點。
同時，半導體等關鍵客戶信任與新訂單取得，必須以長期穩定品質、交期與服務為基礎，將持續強化研發與製程能力，推動企業邁向下一個成長里程碑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言