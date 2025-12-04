精測11月營收月減1.9% 全年不看淡

測試介面業者中華精測（6510）昨（3 日）公布11月營收3.99億元，月減1.9%，年減11.9%；累計今年前11月合併營收44.15億元，年增40%。精測預期今年全年營收仍可達雙位數成長目標。

精測指出，全球AI浪潮帶動的高效能運算（HPC）晶片需求激增，客戶為次世代智慧手機與高階平板電腦備貨帶動的應用處理器（AP）相關產品需求，儘管短期內環境受到供應鏈波動與客戶需求調整影響，但兩大應用持續投入與技術升級，仍為公司提供穩定的收入基礎。

另外，公司持續開發AI新技術，增加產品多元性，為未來營運成長奠定基石。

展望未來，精測強調，AI應用日漸普及，所需之算力成指數型成長，對大電流高速半導體測試載板的需求同步提升，此為公司長期的競爭優勢。