茂矽產能利用率守住90%
晶圓代工廠茂矽（2342）昨（3）日召開法說會，董事長唐亦仙表示，近年陸續投資新設備與廠務擴充，即便因而壓縮短期獲利，長線有利車用、工業及智慧電源等高附加價值產品發展，預期今年整體產能利用率可維持九成，並延續至2026年。
茂矽總經理盧建志說明，目前產品與客戶結構穩定，MOSFET、IGBT與二極體等功率元件約占產能75%至八成，其中，車用產品連續三年成長，預期2025年車用營收占比可望拉升至47%，第4季持平或小幅成長。整體來看，明年營收規模與今年相近，車用總體需求與今年水準大致相當。
盧建志強調，車用與高壓功率元件產品線陸續開出，茂矽持續鎖定車用、工業及智慧電源應用市場，提升產品組合與獲利體質。
