達明、所羅門攻機器人

台廠搶攻機器人市場，達明 （4585）、所羅門揮軍日本東京國際機器人展（iREX 2025），達明發布高速AI視覺飛拍檢測系統，鎖定汽車座椅零件及伺服器組裝件的精準檢測；所羅門展示最新人形機器人技術，現場呈現「理解指令、看懂環境、走向目標、完成任務」的一體化流程，具體呈現為「物理代理人（physical agent）」的可能性。

達明本次參展以「AI即時決策，生產力無縫升級」為主題，宣告將協作機器人應用帶入零停機、高效率的AI新紀元。

達明高速AI視覺飛拍檢測系統，是透過運用輝達（NVIDIA）Omniverse平台，使達明機器人在物理部署前即可精準模擬和優化機器人的高速運動控制與AI視覺演算法，確保系統的即時性與高精度。

達明指出，導入此系統的客戶平均能將檢測時間縮短40%至50%，大幅提升Cycle Time與整體生產效率。該方案適用於高標準的汽車座椅零件檢測及伺服器組裝件的精準檢測，滿足日本汽車與精密製造業對「零缺陷」的要求。

面對產業對AI應用導入複雜、耗時的痛點，達明推出「Auto AI Training技術」。此技術能將AI視覺檢測的導入時間縮短高達90%，賦予產線員工強大的能力，可以即時標註、訓練並優化AI視覺模型，大幅降低對專業AI工程師的依賴，加快生產線的調整與優化速度。

所羅門指出，目前人形機器人要成為真正在現場工作的「物理代理人」受到三大限制，包括看不遠、學習速度慢、手指不夠靈巧等弱點。

這次所羅門的展示，可以達成人形機器人「遠距辨識＋準確3D物件定位＋自主行走」全流程整合。

所羅門提到，雙足人形機器人先由VLM大模型理解人類口語指令，再使用所羅門自研的遠距視覺技術，從5公尺外就能精準找到物體，包括可讀取指針式儀表數值、不同產品種類計數，或重新找到物件被移動後的位置等。定位完成後，視覺系統便導引雙足機器人走到物品前並穩定抓取，讓「理解→感知→行動」自然串接。