南亞科11月營收寫新猷
DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公告11月合併營收突破百億元大關、達101.69億元，創單月新高，月增28.59%，年增364.89%；前11月合併營收545.69億元，年增70.92%。
南亞科表示，11月營收改寫新猷，主要受惠市場需求復甦。南亞科昨天股價漲1.5元、收151元。
展望後市，南亞科先前於法說會表示，第3季平均單價（ASP）季增約40%，本季價格將續揚，惟各產品線漲幅不一。
因應記憶體市場供不應求，南亞科已啟動調整訂單配置策略並控制出貨，預期明年價格若能維持首季價格即屬理想，整體而言，明年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準。
供給面來看，南亞科分析，主要供應商降低DDR4／LPDDR4產出，並將產能持續轉至生產高頻寬記憶體（HBM）、DDR5／LPDDR5，DRAM資本支出主要在先進製程與高階產品，製造端庫存維持在健康水位。
