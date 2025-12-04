快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

南亞科11月營收寫新猷

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公告11月合併營收突破百億元大關、達101.69億元，創單月新高，月增28.59%，年增364.89%；前11月合併營收545.69億元，年增70.92%。

南亞科表示，11月營收改寫新猷，主要受惠市場需求復甦。南亞科昨天股價漲1.5元、收151元。

展望後市，南亞科先前於法說會表示，第3季平均單價（ASP）季增約40%，本季價格將續揚，惟各產品線漲幅不一。

因應記憶體市場供不應求，南亞科已啟動調整訂單配置策略並控制出貨，預期明年價格若能維持首季價格即屬理想，整體而言，明年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準。

供給面來看，南亞科分析，主要供應商降低DDR4／LPDDR4產出，並將產能持續轉至生產高頻寬記憶體（HBM）、DDR5／LPDDR5，DRAM資本支出主要在先進製程與高階產品，製造端庫存維持在健康水位。

南亞科 營收

延伸閱讀

南亞科營收／11月衝破百億元、年增3.6倍 創單月歷史新高

南亞科11月營收衝101.69億元 創下歷史新高

DRAM大缺貨 製造商惜售

記憶體缺貨效應 南亞科10月單月賺贏第3季 10月每股純益0.66元

相關新聞

信邦-0.65% 華孚-0.1%

信邦（3023）昨（2）日公布11月營收25.5億元，月減0.65%，年減11.46%；累計前11月營收287.06億元...

創見發出通知信 NAND 報價一周漲一倍 宇瞻、十銓、威剛等受惠

記憶體模組大廠創見（2451）傳出對客戶發出通知信，直言兩大主要儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商三星、晟碟...

南亞科11月營收寫新猷

DRAM大廠南亞科昨（3）日公告11月合併營收突破百億元大關、達101.69億元，創單月新高，月增28.59%，年增36...

弘凱三領域衝鋒 營運補

LED廠弘凱（5244）昨（3）日於法說會表示，已啟動機器人、無人機與高階矽光子封裝專案，其中，機器人應用已小批量出貨國...

永豐金：台股2026年上看33,000

永豐金控昨（3）日舉行2026年投資展望記者會，永豐金首席經濟學家黃蔭基預測，明年台股區間在25,000至33,000點...

櫻花2025年營收衝百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。