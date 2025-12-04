創見發出通知信 NAND 報價一周漲一倍 宇瞻、十銓、威剛等受惠

記憶體模組大廠創見（2451）傳出對客戶發出通知信，直言兩大主要儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商三星、晟碟（SanDisk）通知供應量銳減，不僅上周報價瞬間暴漲50%至100%，未來二至三周供應也會明顯減少，估計這樣的狀況至少持續三到五個月，創見將提高報價因應。

創見昨（3）日並未回應客戶通知信相關消息，惟相關信件已在業界瘋傳。法人指出，創見發出的通知信極具震撼性，意味記憶體市場已缺貨到「令人難以想像」的狀況，價格漲勢比預期更凶猛，創見、宇瞻、十銓、威剛、群聯等相關台廠都將受惠。

業界流傳創見發給的客戶信內容提到，該公司上周收到晟碟與三星通知，兩大記憶體廠原本即將到來的交貨已被推遲。使得創見本季晶片分配量大幅減少，從10月以來一直未收到任何新的晶片。

創見指出，市場正面臨DRAM和NAND Flash嚴重短缺，本季因主要雲服務提供商擴大部署資料中心驅動下，對記憶體需求不斷增長，導致記憶體供應惡化，所有主要記憶體製造商都優先供貨部分客戶，現縮供給並導致記憶體價格上漲。

創見於信中透露，該公司已被告知，上周成本大漲50%至100%。價格上漲趨勢仍在持續，且步伐極快，達到不正常的百分比，預計這樣的狀況預計將持續至少三到五個月。

創見籲請客戶放心，強調該公司正與供應商和管理團隊緊密合作，以確保額外的供應並穩定交貨時間表。不過，創見也坦言，本季旗下NAND Flash產品（包括但不限於固態硬碟、SD卡、Flash Drive）將進一步受影響，訂單供貨周期會更長，價格也將比第3季更高。