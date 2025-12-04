快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

奇鋐 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者何佩儒整理

奇鋐（3017）受惠於 AI 伺服器散熱、機構件產品大幅成長，今年以來營運表現亮眼。法人對奇鋐第4季營收與獲利維持樂觀態度，認為出貨與開案情況良好，整體展望樂觀。

就成長幅度來看，依序為散熱產品、機箱、風扇，成長動能仍集中在AI伺服器散熱與機構件產品。目前奇鋐在AI伺服器的營收結構，GPU約占七成，ASIC約占二至三成，法人樂觀看待明年在水冷及ASIC的成長動能。預料在AI伺服器、水冷散熱及ASIC專案帶動，奇鋐營收仍將擴大。機構產品仍有成長空間，除AI伺服器外，通用型伺服器將同步成長。

權證發行商建議可挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 AI 奇鋐

延伸閱讀

謝金河：鴻勁一炮而紅的新啟發 盯住AI賽道上的新贏家

金像電、台光電 認購夯

黃豪平攜3專家揭開權證投資魅力！帶領年輕族群開啟投資新觀點

未來三個月營收 高盛最看好這三大產業、按讚六台廠

相關新聞

信邦-0.65% 華孚-0.1%

信邦（3023）昨（2）日公布11月營收25.5億元，月減0.65%，年減11.46%；累計前11月營收287.06億元...

創見發出通知信 NAND 報價一周漲一倍 宇瞻、十銓、威剛等受惠

記憶體模組大廠創見（2451）傳出對客戶發出通知信，直言兩大主要儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商三星、晟碟...

南亞科11月營收寫新猷

DRAM大廠南亞科昨（3）日公告11月合併營收突破百億元大關、達101.69億元，創單月新高，月增28.59%，年增36...

弘凱三領域衝鋒 營運補

LED廠弘凱（5244）昨（3）日於法說會表示，已啟動機器人、無人機與高階矽光子封裝專案，其中，機器人應用已小批量出貨國...

永豐金：台股2026年上看33,000

永豐金控昨（3）日舉行2026年投資展望記者會，永豐金首席經濟學家黃蔭基預測，明年台股區間在25,000至33,000點...

櫻花2025年營收衝百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。