奇鋐（3017）受惠於 AI 伺服器散熱、機構件產品大幅成長，今年以來營運表現亮眼。法人對奇鋐第4季營收與獲利維持樂觀態度，認為出貨與開案情況良好，整體展望樂觀。

就成長幅度來看，依序為散熱產品、機箱、風扇，成長動能仍集中在AI伺服器散熱與機構件產品。目前奇鋐在AI伺服器的營收結構，GPU約占七成，ASIC約占二至三成，法人樂觀看待明年在水冷及ASIC的成長動能。預料在AI伺服器、水冷散熱及ASIC專案帶動，奇鋐營收仍將擴大。機構產品仍有成長空間，除AI伺服器外，通用型伺服器將同步成長。

權證發行商建議可挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）