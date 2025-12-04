快訊

經濟日報／ 記者周克威整理

創意（3443）10月營收為創新高的37.1億元，月增2.9%、年增150.8%，營收大規模提升主要因CSP CPU產品及虛擬貨幣產品出貨暢旺，其中，CPU量產剛起步，未來將持續增加，因此，法人上修第4季營收預估為108.5億元，稅後純益10.1億元，每股純益達7.5元。

由於創意第4季營收持續創高，獲利上修，加上客戶積極擴張算力，CPU貢獻性上修幅度較大，以及2027年多項產品將進入收割期，包含HBM 4、加速器及美系客戶之需求，未來營運有望連年成長。市場估今年EPS為27元，上修明年EPS預估為44.2元、年成長63.5%。

