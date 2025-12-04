IET 挑價內外20％
IET-KY（4971）近期股價創下歷史新高至211.5元，表現強悍。儘管近期台股盤勢在權值股漲跌互見下震盪整理，但IET-KY受惠於Google TPU相關供應鏈題材，其技術面延續多頭架構。
法人指出，在市場聚焦TPU概念股的背景下，IET-KY與TPU v7平台驗證業者等指標股，股價受到市場追捧，且IET-KY今、明兩年將持續擴產以因應訂單，且磷化銦基板供應逐步緩解，有助於後續出貨動能。法人預期，公司在光通訊相關產品將迎來顯著成長，帶動2026年獲利較今年大增。
權證發行商建議，選擇能提高資金使用效率的價內外20％內、到期天數180天以上認購權證介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言