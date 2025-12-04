華城、中興電 四檔夯

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

AI需求強勁，也帶動電力供需緊俏，華城（1519）、中興電（1513）等重電廠營運受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個走勢。

華城作為台灣已接單AI星際之門電力設備的重電廠商，市場看好未來將取得更多AI訂單。下半年隨重電產業旺季來臨，加上新台幣回穩，有利未來海外訂單競爭力與帳上美元貨幣性資產評價利益，且變壓器價格持續緩漲、供需吃緊情況仍未改變，有利營運續創新高，預估第4季營收99.1億元，季增70%，稅後純益21.2億元，季增106.6%，每股純益（EPS）6.7元。

此外，受惠AI需求，華城於去年第4季已取得10億元的星際之門訂單，美國能源部預期2023~2028年資料中心用電量CAGR為13~27%，區間上限高於2018~2023年的18%，至2028年AI用電占美國總用電量的6.7%以上，預期華城AI重電需求將持續成長，預估2026年稅後純益70.7億元，年增47.2%，EPS 22.38元。

中興電累積至今年10月底已交付金額153億元，在手訂單餘額達417億元。重電事業除來自強韌電網計畫持續接單以外，也包含離岸風電3.1-3.3期接續啟動、汰舊換新等政府單位計劃，皆持續推動GIS設備業務成長。產能部分，為因應台電龐大的需求，中興電在今、明年平均每年擴增15~20%重電產能，持續帶動營運成長。

中興電GIS設備有望受惠半導體大廠積極擴廠的利多題材，加上台電資本支出預估將於2026年維持雙位數成長，市場預估今、明年營收為279.7億元、320.9億元，年增9.2%、14.7%，EPS分別為7.7、8.9元，年增7%、17.1%。

