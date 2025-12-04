志強2025年營收將創高

快訊

志強董事長陳維家。聯合報系資料照
足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（3）日召開法說，志強表示，明年世足賽被各品牌客戶視為是「營運的火花亮點」，目前下單已有雙位數成長，生產線逼近滿載，能見度看到明年上半年，明年第1季起逐月進入出貨高峰。

志強累計前十月合併營收173.65億元、年增13.2%，續創同期新高。

法人說，第4季有印尼新廠投產及明年世足賽出貨加持，將是今年營運最旺的一季，後市看俏，預估全年營收應有雙位數增長，續創歷史新高。

志強去年足球鞋生產雙數為2,000萬雙，今年預估可達2,200萬雙；而整體鞋類生產雙數預估為4,000萬雙，較去年全年的3,600萬雙成長約11%。明年則上看4,400萬至4,500萬雙。

預計明年6月開打的世足賽，將是有史以來規模最大的一屆，參賽隊伍不但從32隊擴增至48隊，且由加拿大、美國、墨西哥聯合舉辦，賽場橫跨美、加、墨三國、共計16個城市。

國際運動品牌如Adidas和Nike已經啟動大規模的拉貨計畫，志強作為主要供應商之一，產能被全面預訂。目前，志強占Adidas足球鞋的比重約為38%、占Nike足球鞋的比重也有35%，在全球足球鞋市場的比重則達21.03%。

志強表示，今年的國際足總俱樂部世界盃，到明年史上首次由三個國家聯合舉辦的世足賽，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能的推波助瀾下，市場需求將明顯回升。明年世足賽也會是志強的主要成長動能。

志強預期，這將進一步帶動足球相關產品，與機能性運動鞋、甚至是休閒運動鞋的成長需求，為志強和合作品牌帶來前所未有的商機，相關效應在第4季陸續顯現，熱度將持續到明年上半年。

另外，志強印尼新廠已於10月底開始出貨，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能為600萬雙，明年預計開出400萬，第3季起放量；而第二期可再增加600萬雙，分三年逐步將產能拉至1,200萬雙的滿載水位。

另外，志強針對亞瑟士（Asics）也積極布建新產能，目前正於越南蓋新廠，預計明年第4季上線；該廠也規劃滿載產能要達到600萬雙，同樣分三年將產能拉滿，看好未來亞瑟士訂單成長力道將逐步轉強。

志強前三季營業毛利31.36億元、年增12.1%，受業外匯兌利益較去年減少影響，稅後純益10.61億元、年減6.2%，每股稅後純益5.32元。

法人說，隨著市場需求回升，以及新廠陸續投產，志強未來在機能性運動鞋及休閒運動鞋領域的表現值得期待。

