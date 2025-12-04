太景*-KY（4157）昨（3）日公告，接獲中國大陸合作夥伴健康元藥業集團通知抗流感病毒新藥Pixavir marboxil小兒劑型於中國大陸一期臨床試驗結果正向；正進行中的小兒三期臨床試驗，也擬於今年底前完成受試者收案。

太景表示，此次完成定稿的Pixavir marboxil小兒懸液劑一期臨床試驗，主要目的在於評估小兒懸液劑與成人口服膠囊在健康成年受試者體內的藥物動力學特性及安全性比對，旨在確認兩者的生體可用率（BA）是否相當，並據此為小兒三期臨床試驗設定精準的劑量。

試驗結果顯示，小兒懸液劑與成人口服膠囊在關鍵藥物動力學參數上表現理想，且安全性良好。此外，試驗也確認了小兒懸液劑具良好適口性，受試者對砂礫感的接受度亦佳，這對提升兒童服藥依從性至關重要。