電爐鋼鐵廠威致（2028）昨（3）日法說會，揭示三大營運策略，全面推動產業升級，三策略包括擴大高附加價值鋼品、節能減碳投資、爭取國際認證等方向，為下一波景氣回升做準備。

威致今年前三季鋼筋銷量29.2萬公噸，較去年同期減少約15%；同期營收從去年的78.3億元下滑至63.2億元，年減約19%。主因來自國內建照量與開工量萎縮，鋼筋需求疲弱，多家鋼廠為搶單壓低報價，市場競爭加劇，加上國際廢鋼價格成本墊高，造成本業獲利收斂。

威致前三季營業利益0.6億元，較去年同期的3.3億元大幅下滑79%；本期淨利0.3億元，低於去年同期的2.7億元，凸顯市況惡化。

威致在棒鋼與盤元市場持續提升高附加價值產品比重，並取得包括南韓、澳洲等多項國際鋼筋認證，高附加價值鋼品導入，有助威致降低對國內建築鋼需求的依賴度。威致2025年營運承壓，雖然建築需求疲弱使獲利下滑，但公司在庫存管理、負債縮減、設備升級、碳管理與高規格產品認證的推進，等於練好基本功，將在市場回暖時帶來綜效。