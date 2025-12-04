快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 靈活布局。 路透
匯率期 靈活布局。 路透

美國供應管理協會公布最新調查顯示，11月製造業採購經理人指數（PMI）低於市場預期，需求疲弱、新訂單下滑與關稅不確定性持續施壓，增強貨幣政策擴張的必要性。根據FedWatch工具，目前市場預期12月降息1碼的機率逼近九成。

值得關注的是，日本央行總裁植田和男在名古屋發表演說，釋出迄今最明確的升息訊號，可能導致美元對日圓下跌，將對美元指數形成壓力。然而，美元指數是一個衡量美元對一籃子主要外國貨幣匯率變化的指標，是否真正轉弱，仍取決美元對其他主要貨幣的強弱，及資金流向與央行的整體政策環境。

技術面來看，美元指數1日回測99關卡出現買盤拉抬，留下長下影線，不過近期呈現緩步震盪走低走勢，但來到箱型區間下緣獲得支撐，因此短線維持箱型區間震盪的機率較高。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

日圓匯率 美元指數

