經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

燁輝（2023）昨（3）日法說會，強調利基產品調整成功，銷售占比上達52%，具國際競爭力，加上目前全球布局完整，客戶回購率高，成為支撐現階段營運的最大底氣，預期明年鋼市有望從底部緩升。

法人表示，燁輝公司治理到位，鋼鐵基本面產銷維持合理水準，對應全球鋼市不景氣具有韌性。

燁輝是台灣最大鍍面與烤漆鋼捲供應商，今年前3季合併營收526億元，較2024年同期561億元減少6.3%。主因在於鋼價今年來易跌難漲，加上美國關稅、大陸鋼材外溢、亞洲需求不強等因素，造成鋼市大環境低迷。

但燁輝獲利能力方面，營運指標如毛利率、稅後淨利因景氣因素走低，但依過往經驗，在鋼市築底階段，鋼貿商與下游加工客戶大多壓低庫存，使營收下降幅度多屬循環性的市場現象。

燁輝 營收 景氣

