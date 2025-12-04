台指期 仍有高點可期
台股昨（3）日開高收高，終場指數上漲228點、漲幅0.8%、收在27,793點；台指期則上漲199點、至27,758點，逆價差為35.04點。期貨商建議，目前台指期站穩在所有均線之上，底部支撐力道強勁，在跌破季線前，短線震盪過後仍有高點可期。
淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加332口至4,953口，其中外資淨空單增加861口至29,224口；十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單增加2,608口至6,970口。
元富期貨表示，台指期昨日開高震盪，指數盤中一度大漲超過300點，不過隨後漲勢稍稍收斂，終場以十字黑K棒作收，日K連三黑。目前指數站穩在所有均線之上，加上下檔季線持續向上走升，底部支撐力道強勁，因此在跌破季線前，短線震盪過後仍有高點可期。
永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，12月第一周周三結算的大量區買權OI落在27,800點，賣權最大OI落在27,700點；月買權最大OI落在28,200點，月賣權最大OI落在26,900點。全月未平倉量put/call ratio值由1.25上升至1.34，VIX指數下降0.56至23.72。
整體來說，接下來若量能能持續穩定向上、而非突然爆量長黑，盤勢仍偏向築底向上，且法人對於明年展望多是樂觀看待，有望迎來最強12月行情；但若降息預期被意外逆轉，市場結構會瞬間改變，因此，持續盯著美債利率與經濟數據仍是關鍵。
元富期貨認為，台股連續第二天上漲超過200點，站穩在所有均線之上，且技術指標延續交叉向上，顯示多方力道回溫。值得留意的是，市場預期聯準會降息機率近九成，留意近期公布的個人消費等經濟數據，將是後市關鍵影響因子。
