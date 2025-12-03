佳世達營收／11月163億元、月減4.36% 高附加價值事業營運表現較佳

佳世達（2352）3日公布今年11月營收為163.44億元，較去年同期減少5.13%，較上月減少4.36%；累計佳世達今年前11個月營收為1,892億元，較去年同期成長3.49%。

佳世達表示，依11月各事業表現來看，高附加價值事業營運表現佳，尤其是網通、智能方案都較去年同期成長。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前指出，預計今年第4季表現與上季持平，2026目標營收將優於今年，同時獲利方面也要大幅度提升。

佳世達總經理黃漢州表示，今年第4季外在環境仍充滿變數，需求受影響，導致客戶下單變保守，因此保守看待資訊業務，而工業電腦、邊緣AI裝置市場表現仍然強勁，醫療產業維持穩定成長，網通需求逐漸回溫。

此外，明基佳世達集團，將於4日登場的台灣醫療科技展，展示樂齡醫療健康的多元應用，從個人檢測、臨床診療到藥局通路，全方位助力提升樂齡健康。此次集結20家夥伴公司，共同展出樂齡醫療健康生態圈、智慧精準手術室、血液透析、超音波技術、健康照護及專業醫療耗材六大主題，呈現AI醫療科技的整合能量。