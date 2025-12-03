南亞科營收／11月衝破百億元、年增3.6倍 創單月歷史新高

記憶體大廠南亞科技（2408）3日公布2025年11月份自結合併營收101.69億元，首次突破百億元，創單月新高，較上月增加28.59%，較去年同期增加364.89%。累計今年前11月合併營收為545.69億元，較去年同期增加70.92%。

南亞科受惠近期記憶體價格大漲，股價也大漲，自結10月每股獲利0.66元，主要受惠在供給吃緊，報價持續上揚下，記憶體晶圓廠受惠最大，持續看好營運後市，市場預估，第4季EPS可達2.22元。南亞科10月稅後純益達20.3億元，月增196.3%、年增1,006.3%，淨利率達25%以上，EPS為0.66元，單月獲利就超越第3季的0.5元。

南亞科第3季DRAM平均銷售價格季增40%，9月現貨價大漲下，將持續帶動第4季合約報價上揚，在11月營收破百億元後，市場預估12月也將有機會持續向上，法人估全季EPS為2.22元，全年0.78元。