快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

信邦-0.65% 華孚-0.1%

經濟日報／ 記者蕭君暉陳昱翔／台北報導

信邦（3023）昨（2）日公布11月營收25.5億元，月減0.65%，年減11.46%；累計前11月營收287.06億元，年減6.08%。隨著半導體、無人機、機器人等布局陸續開花結果，明年可望恢復成長。

信邦董事長王紹新先前表示，過去連續15年營收正成長紀錄恐怕今年劃下句點，但在半導體、機器人、無人機等AI產業布局開花結果，有信心2026年營運重返成長軌道。

鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告11月營收5.95億元，月減0.1%、年增30.7%；累計今年前11月營收60.33億元，年增11.2%，整體業績表現穩健向上。

華孚近期市場動作頻頻，日前宣布旗下大陸子公司華孚馬鞍山導入全球首台噸位最大7,000噸鎂合金半固態雙射台成型機，藉此積極搶攻全球車用市場商機。

營收 華孚 無人機

延伸閱讀

國防商Anduril賣無人機給台灣後 喊話擬於日本設廠

亞馬遜物流新科技 無人機精準投放、視覺引導1秒揀貨

軍工股短線靠題材 長線等標案

影／台南烏樹林暫置場大火第13天續悶燒 成大學區聞到燒焦味

相關新聞

信邦-0.65% 華孚-0.1%

信邦（3023）昨（2）日公布11月營收25.5億元，月減0.65%，年減11.46%；累計前11月營收287.06億元...

創見發出通知信 NAND 報價一周漲一倍 宇瞻、十銓、威剛等受惠

記憶體模組大廠創見（2451）傳出對客戶發出通知信，直言兩大主要儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商三星、晟碟...

南亞科11月營收寫新猷

DRAM大廠南亞科昨（3）日公告11月合併營收突破百億元大關、達101.69億元，創單月新高，月增28.59%，年增36...

弘凱三領域衝鋒 營運補

LED廠弘凱（5244）昨（3）日於法說會表示，已啟動機器人、無人機與高階矽光子封裝專案，其中，機器人應用已小批量出貨國...

永豐金：台股2026年上看33,000

永豐金控昨（3）日舉行2026年投資展望記者會，永豐金首席經濟學家黃蔭基預測，明年台股區間在25,000至33,000點...

櫻花2025年營收衝百億

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（3）日召開法說，對於第4季展望，櫻花表示，目前市場受景氣影響，消費趨於保守，但櫻花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。