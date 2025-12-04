信邦-0.65% 華孚-0.1%
信邦（3023）昨（2）日公布11月營收25.5億元，月減0.65%，年減11.46%；累計前11月營收287.06億元，年減6.08%。隨著半導體、無人機、機器人等布局陸續開花結果，明年可望恢復成長。
信邦董事長王紹新先前表示，過去連續15年營收正成長紀錄恐怕今年劃下句點，但在半導體、機器人、無人機等AI產業布局開花結果，有信心2026年營運重返成長軌道。
鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告11月營收5.95億元，月減0.1%、年增30.7%；累計今年前11月營收60.33億元，年增11.2%，整體業績表現穩健向上。
華孚近期市場動作頻頻，日前宣布旗下大陸子公司華孚馬鞍山導入全球首台噸位最大7,000噸鎂合金半固態雙射台成型機，藉此積極搶攻全球車用市場商機。
